شركة زين تطلق

2019/08/01 | 11:28

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بغداد اليوم- بغداد

أطلقت شركة زین العراق، الخميس (01 اب 2019)، كأول شركة اتصالات بالشرق الاوسط برنامج "أبو الزوز" التفاعلي لمشتركیھا عبر تطبیق واتساب.

وقالت الشركة في بيان إن "التطبيق يمكن من خلاله التعرف على اخر العروض والخدمات المقدمة من قبل شركة زین العراق والاشتراك بھا مباشرة".

وبحسب البيان، فأن رئیس الإدارة التجاریة في زین العراق، محمد سمیر، أكد :"انطلاقاً من التزامنا بخطّة التحوّل الرقمي، قرّرنا تزوید مشتركینا ببرنامجنا التفاعلي "أبو الزوز" كي یتعرفوا على اخر العروض والخدمات المقدمة لھم ومساعدتھم في الاشتراك بھا بكل سھولة، حیث تحرص شركة زین على تقدیم أبرز الحلول الرقمیة المبتكرة التي تساھم في مواكبة المتطلبات العصریة والمتزایدة للمشتركین، وتعزّز تجربتھم عبر اطلاعھم على خدماتنا وعروضنا الجدیدة".

وتابع البيان أن "ھذه الخدمة تأتي ترجمة لاستراتیجیة زین العراق في توفیر أفضل الخدمات لجمیع مشتركیھا وتوفیر لھم طرق سھلة وبسیطة لمعرفة العروض المقدمة لھم واختیار ما یناسب رغباتھم، حیث یوفر "أبو الزوز" على تطبیق الواتساب الذي یدعم ثلاث لغات (العربیة، الإنجلیزیة، الكوردیة) طریقة سھلة لمعرفة الرصید والاشتراك بالعروض والخدمات، وما على المشترك سوى حفظ الرقم (07802999107) والتواصل مع أبو الزوز عبر الواتساب".

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