السعودية وإسرائيل يجريان محادثات بشأن مشروع للغاز

2019/08/01 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية في تقرير نشرته الخميس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن السعودية والكيان إلاسرائيلي أجريا مباحثات حول مشروع للغاز، ما يفسر بأنه مؤشر على تقارب محتمل بين الطرفين.ونقلت الوكالة عن مسؤول مقرب من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من الكيان.وقال العضو السابق في […]

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