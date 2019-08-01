صحيفة: اسرائيل ستشن ضربات جديدة قريبا بالعراق

2019/08/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشفت صحيفة الشرق الاوسط، الخميس، ان اسرائيل ستشن ضربات جديدة على عدد من المواقع في العراق قريبا، مبينة ...

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