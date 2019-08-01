عواد: السلطات بالاقليم اطفأت عدادت احد انابيب تصدير النفط للتلاعب بكميته

2019/08/01 | 11:30

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية عدي عواد، الخميس، أن السلطات في اقليم كردستان اطفأت عدادات احد انا...

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