الجميلي تبين اسباب انتشار “الاتجار بالبشر” وتفصح عن أكثر ضحاياها

2019/08/01 | 11:30

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بغداد:سومر نيوز

أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية وحدة الجميلي ، الخميس، أن ظاهرة الاتجار بالبشر اصبحت ظاهرة رائجة خل...

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