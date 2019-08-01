2019/08/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، إتلاف إرسالية سكائر مخالفة في جمرك المنطقة الوسطى.وقالت الهيئة في بيان لها ، إن “مديرية جمرك المنطقة الوسطى أتلفت إرسالية سكائر مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة”.وبينت , أن “عملية الإتلاف تمت وفقاً لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.وأشارت إلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف إرسالية سكائر مخالفة في جمرك المنطقة الوسطى النعيم نيوز.

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