وزير التخطيط: مجلس إدارة القطاع الخاص سيشارك في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية

2019/08/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي اليوم الخميس، أن تشكيل المجلس الأعلى للقطاع الخاص، سيعزز من تطوير ونمو الاقتصاد الوطني لأنه سيشارك في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية.وقال الدليمي خلال حضوره ندوة اقتصادية في مجلس الأعمال العراقي بحضور عدد من رجال المال والأعمال، الاربعاء، وحضرتها “خطوة برس” إن ”

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