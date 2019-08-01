2019/08/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت عمليات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، الخميس، عن استشهاد ثلاثة من مقاتلي الحشد باحباط هجوم لتنظيم “ داعش” الإجرامي في منطقة سيد غريب، فيما أكد السيطرة على الوضع بشكل كامل.وقال المتحدث باسم العمليات مشتاق طالب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عناصر بتنظيم داعش الإجرامي هاجموا في الساعة الثانية من فجر اليوم عائلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن استشهاد ثلاثة من مقاتليه باحباط هجوم “داعشي” في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن استشهاد ثلاثة من مقاتليه باحباط هجوم “داعشي” في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).