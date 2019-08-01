النزاهة تضبط 68 سيارة معدة للتهريب في ميناء أم قصر ومنفذ سفوان

2019/08/01 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى سيَّاراتٍ مُختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنواتٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي ومنفذ سفوان الحدوديِّ.واوضحت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط المُنفصلتين اللتين نفَّذتهما ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، في بيان تلقت /بدر […]

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