النائب الخزعلي يطالب وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في اعتقالات أفواج الطوارئ بالبصرة بدون أوامر قضائية

2019/08/01 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ” وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية لزيارة البصرة والتحقيق في اعتقالات أفواج الطوارئ التي اغلبها بدون أوامر قضائية.وقال الخزعلي ” في تصريح صحفي ” يوجد ظلم واعتقالات عشوائية في البصرة و ٩٠ % منهم أبرياء والمطلوب اطلاق سراحهم بعدالة القانون ويجب تطبيق القانون بعدالة وعلى القضاء تحمل […]

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