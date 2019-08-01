2019/08/01 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة جديدة لشركة إف 5 نتوركس، أن جماعات القرصنة المدعومة من حكومات بعض الدول لم تعد تهدف إلى تعطيل البنى التحتية الحساسة وحسب، بل أصبحت تسعى بشكل حثيث وراء الأسرار التجارية.وذكرت الدراسة، أنه ” تم رسم خطوط جديدة للمعارك الإلكترونية في أنحاء العالم، وتحتاج المؤسسات إلى تحديث أدواتها استجابة لذلك، وفي إشارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: 23 % من الاختراقات الإلكترونية تقف وراءها جهات حكومية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: 23 % من الاختراقات الإلكترونية تقف وراءها جهات حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).