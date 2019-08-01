نائب : رفع الحصانة عن النواب لا يلغي عضويتهم في البرلمان

2019/08/01 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

قال النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ان الحصانة رفع الحصانة عن بعض النواب لايعني الغاء عضويتهم ، لاتفتا الى ان الامر جاء لتصفية بعض القضايا مع القضاء.

وقال البلداوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الخميس، ان “الحصانة التي يتمتع بها النائب تغلق الباب امام القضاء، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية رفعت الحصانة عن بعض النواب لانهاء بعض الاجراءات القانونية ومن ثم اعادة الحصانة لهم في حال لم يثبت شيء بحقهم”.

واضاف ان “رفع الحصانة عن النواب لايعني الغاء عضويتهم من البرلمان، وانما سيبقون نوابا لحين اثبات التهم او ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف”.

واوضح البلداوي، أن “رفع الحصانة يجب ان يمر من خلال البرلمان الذي بدوره يجب ان يصوت على رفعها قبل ذهاب النائب الى المحكمة، حيث ان قيام المحكمة الاتحادية برفع الحصانة يجب ان يعقبه موافقة او رفض من قبل البرلمان”.

KKK

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