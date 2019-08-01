ظريف والحرب على جبهتين

2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تكون مسألة النيل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وإدارته الدبلوماسية والدور الذي لعبته هذه الوزارة في التوصل إلى

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