الجمارك تتلف ارسالية سكائر مخالفة للمواصفات

2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" عملية الإتلاف تمت وفقاً لقانون الجمارك، وضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في كافة مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط و تعليمات الاستيراد".يشار الى ان الهيئة تعلن بين فترة واخرى اتلاف مجموعة من الإرساليات التي تحتوي على مواد مختلفة بسبب محالفتها الضوابط.انتهى..م.م

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