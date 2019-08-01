التربية تعلن بدء الاعتراضات على نتائج السادس وتحدد مدتها وإليتها

2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وﻗﺎل ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳــﺮ اﻟــــﺘــــﻘــــﻮﻳــــﻢ واﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ لصحيفة "الصباح" الرسمية، ان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ ﻓﺘﺤﺖ ﺑــﺎب اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋــﺪادي اﻟــﺪور اﻻول ﻟــﺘــﺴــﺘــﻤــﺮ لمدة 15 يوما ابتداء ﻣــﻦ اﻟﻴﻮم، ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ المقتنعين ﺑﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ المواد او ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻬﺎ".وبين، انه" ﺗـــﻢ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ اﺳـــﺘـــﻤـــﺎرة بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ بين المدارس ﻣـــﻦ اﺟـــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ بين اﻟﻄﻠﺒﺔ المعترضين ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﺘﻢ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻋـــــــﺎدة ﺗــﺪﻗــﻴــﻖ اﻟـــﺪرﺟـــﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻲ وﻟــﻴــﺲ اﻋـــــﺎدة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ".ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ اكد ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ان "اﻋﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ووزﻋﺖ بين ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"، مشيرا الى "ﻋــﺪم وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت او ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻧــﻈــﺎم اﻻﻋـــــﺎدة، اي ان اﻟﻄﻠﺒﺔ الراسبين ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ المواد، ﺑــﺎﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﻢ اﻋﺎدة اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ".

ولفت حسن الى ان" اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح واﻟﺮﺳﻮب ﺳﺘﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ".واوضح، ان" عدد الناجحين ﻓــﻲ المواد اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم الماضي وﻋﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒا ﺟﻴﺪة".واشار الى ان" هناك ﺗــﻨــﺴــﻴـقا ﻣــــﻊ وزارة التعليم اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ واﻟــﺒــﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑــﺎرﺳــﺎل اﺳﻤﺎء ودرﺟــﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ الناجحين ﻣﻦ اﺟﻞ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل المركزي ﻓﻲ المعاهد واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت".

انتهى..م.م

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