لجنة الحفاظ على قدسية كربلاء: مجلس المحافظة لم يتطرق لاحتفالية

ودعت عاشور خلال المطالعة التي حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منها، الى "ضرورة مخاطبة الجهات المعنية الالتزام بالمعايير الدينية والعرفية والقانونية التي تحكم الاطار العام لمدينة كربلاء"، مبينةً، ان "اغلب الجهات الدينية والشعبي في المحافظة مستاءه مما حصل من ممارسات وفقرات لا تغني ولا تسمن من جوع كان من الممكن حذفها بشكل لا يؤثر على الافتتاحية وجماليتها".
وشهدت محافظة كربلاء الثلاثاء (30 تموز 2018) افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة القدم في مباراة جمعت بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره اللبناني والتي انتهت بفوز العراق بهدف نظيف، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ كربلاء ورئيس مجلس المحافظة وعدد آخر من المسؤولين في المحافظة.
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