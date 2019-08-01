2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الوقف الشيعي يعلق على حفل افتتاح بطولة آسيا في كربلاء

كلمة -

بغداد

قال ديوان الوقف الشيعي، يوم الخميس، ان حفل افتتاح بطولة

غرب اسيا في ملعب كربلاء، انتهك قدسية المحافظة.

وذكر الديوان في بيان حصل موقع كلمة

الإخباري على نسخة منه "تلقينا ببالغ الأسف نبأ

الانتهاك الصارخ لقدسية كربلاء، بما تضمنه احتفال افتتاح دورة

رياضية في ملعب كربلاء، وأننا اذ نستنكر بشدة هذا الفعل الشنيع الذي

تجاوز الحدود الشرعية وتعدى الضوابط الأخلاقية التي يجب مراعاتها في

مدينة قامت على وجود مرقد سيد الشهداء واهل بيته واصحابه عليهم

السلام الذين استشهدوا جميعا بسبب قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، ندعو الجميع الى تحمل مسؤوليته امام حرمات الاسلام وحرمة

سيد الشهداء عليه السلام واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تكرار ذلك

بأي ذريعة من الذرائع".

وأضاف: اننا "اذ نأسف لوقوع مثل هذه الانتهاكات في هذه المدينة

المقدسة، نهيب بكافة الجهات الدينية والمواكب الحسينية وعموم

المؤمنين في كربلاء، الوقوف بشجاعة امام هذه الهجمة اللاأخلاقية على

مقدسات الاسلام وأحكامه بالتعاون مع الحكومة المحلية التي أبدت

تحفظها على تلك التجاوزات وان كنّا نرى ان مجرد التحفظ لم يكن كافيا

لمنع وقوع هذه الأفعال المشينة كما أنه لا يخلي مسؤولية الجميع مما

حصل على تلك الأرض".

واصدرت حكومة كربلاء المحلية بياناً عبرت فيه عن رفضها لفقرات شهدها

الحفل.

وكان الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، قد طالب الخميس 1 اب

2019، الحكومة بفتح تحقيق عاجل بما حصل في ملعب كربلاء خلال افتتاح

بطولة غرب اسيا.

وقال المالكي في بيان، "نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء الثلاثاء

الماضي، في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب اسيا،

والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزا على حرمة المدينة وهتكاً

لقدسية مدينة الامام الحسين عليه السلام".

وطالب المالكي الحكومة بـ"فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف

خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت

الحكومة المحلية او وزارة الشباب والرياضة او الاتحاد العراقي لكرة

القدم، لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددا".

وعلقت حركة عصائب اهل الحق، الخميس 1 اب 2019، على مجريات حفل

افتتاح بطولة غرب اسيا الكروية الذي اجري في 30 تموز 2019.

وقال المتحدث باسم الحركة، نعيم العبودي، في تغريدة على حسابه

بـ"تويتر"، إن "افتتاح بطولة غرب اسيا في كربلاء بالغناء والرقص

اساءة لقدسية المدينة، ولا بد ان تكون هنا وقفة، وتحقيق في

الموضوع!!، فالتطور والثقافة لا تعني ان نتخلى عن ديننا وقيمنا

وثقافتنا وتقاليدنا".

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