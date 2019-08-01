2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، جاسم البخاتي، اليوم الخميس، عن تقدم مجموعة من الشركات الاوربية لاستثمار النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية وبأسعار رمزية.وقال البخاتي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، إن “المسؤولين في بغداد يتخذون من المناطق السكنية والأنهار طمرا للنفايات وهذا يسبب مشاكل كبيرة على صحة المواطن”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتلقى عروضاً لتحويل نفاياته الى كهرباء بلمسات اوروبية المركز الخبري الوطني.

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