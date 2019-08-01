“داعش” يشن هجوماً مسلحاً على مزارع السليمانية.. التفاصيل الكاملة

2019/08/01 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف عضو حزب #الاتحاد_الوطني #الكردستاني #محمد_الحاج_عمر، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الذي شنه تنظيم “#داعش” ليلة أمس على منطقة تقع بين محافظتي #السليمانية وديالى.الحاج عمر قال […]

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