“بالوثيقة”.. الحكومة توجه بقبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية في “السلف والقروض”

2019/08/01 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قبول كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بشأن معاملات السلف والقروض.

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