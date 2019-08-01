2019/08/01 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفاظاً عليه من التلف … مبادرة حكومية تسعف أرشيف السينما العراقية في خطوة جادة للحفاظ على أرشيف العراق السينمائي المصور أعلن السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي عن قيام الجهد الفني الخاص بنقل أرشيف السينما العراقيه إلى أماكن مخصصة تليق بهذا الأرث الفني بعد ما كان مخزن في أماكن غير مناسبة في مناطق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



الفريق الركن البياتي يشرف على نقل أرشيف السينما العراقية للحافظ على الارث الفني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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