مقتل عائلة بهجوم مسلح شمالي البصرة

2019/08/01 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل خمسة اشخاص من عائلة واحدة بهجوم مسلح بسبب خلافات عشائرية في منطقة كرمة علي بقضاء الهارثة شمالي البصرة .وذكر مصدر امني :” ان مسلحين يستقلون سيارة اطلقوا النار على عائلة متكونة من الاب وزوجته وثلاثة من ابنائه عندما كانوا يستقلون سيارتهم في منطقة كرمة علي واردوهم قتلى ” .واضاف :” ان المسلحين […]

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