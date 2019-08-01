المدرب سمير كاظم يجدد الولاء لفريق السماوة

2019/08/01 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي السماوة الرياضي، عن توصلها لاتفاق جديد مع المدرب سمير كاظم للإشراف على فريق الكرة في الموسم المقبل.

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