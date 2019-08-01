2019/08/01 | 12:22

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ايران تبيع أول شحنة بنزين بتاريخها بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي

اعتبر متحدث باسم الخارجية الايرانية، الخميس، أن الاميركيين يخشون

بشدة منطق ظريف ومهارته في المفاوضات.

وقال عباس موسوي، في تغريدة كتبها عبر تويتر، اليوم الخميس، تعليقا

على قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض الحظر على وزير الخارجية

الايراني محمد جواد ظريف، إن ذروة تناقضات وحماقة قادة اميركا هي

انهم كانوا يعتبرون ظريف بانه لا دور له في السياسة الايرانية لكنهم

يبادرون في الوقت ذاته لفرض الحظر عليه بمنتهى الحماقة.

واضاف، ان الاميركيين يخشون بشدة من منطق ظريف ومهارته التفاوضية.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض

عقوبات على ظريف، مشيرة إلى أنه في "قائمة الخزانة الأمريكية

للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

من جهته، أكد ظريف أن هذه الخطوة لا تؤثر إطلاقا عليه ولا على

عائلته، لعدم وجود ممتلكات أو مصالح له خارج إيران، وعبر عن شكره

للمسؤولين الأمريكيين على اعتبارهم إياه "مثل هذا التهديد الكبير

لأجندتهم"

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