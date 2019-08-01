مسألة حسابية تشعل الانترنت هل تستطيع حلها

2019/08/01 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجادل الآلاف من مستخدمي “تويتر” حول العالم حول الإجابة الصحيحة على سؤال في الرياضيات أثار جدلا كبيرا عبر الشبكة العنكبوتية.وبدأ الأمر عندما قامت فتاة تدعى “إيم”، بنشر تغريدة على حسابها @pjmdoll في “تويتر”، تتوجه بها لمتابعيها بالقول: “حل هذا” مع صورة “كرتونية” من الفصل الدراسي تحوي معادلة مكتوبة على السبورة، وهي: 8 ÷ 2

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