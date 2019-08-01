2019/08/01 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أمانة مجلس الوزراء توجه بقبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في معاملات السلف والقروض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع في معاملات السلف والقروض وكالة خطوة برس.

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