تضرر 758 ألف شخص بسبب فيضانات شمال شرقي الصين

2019/08/01 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت سلطات مقاطعة (هيلونغجيانغ) شمال شرقي الصين، أن الفيضانات العارمة التي تشهدها المقاطعة تسببت في تضرر 758 ألف شخص وإجلاء أكثر من 11

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