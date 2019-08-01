صفقة ماجواير تعرقل رحيل مدافع مانشستر يونايتد

2019/08/01 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى نيوكاسل يونايتد اهتمامه بضم أحد مدافعي مانشستر يونايتد، لكن المفاوضات معلقة، حتى ينتهي الثاني من عملية ضم مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير.

ووفقا لما ذكرته

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