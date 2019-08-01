2019/08/01 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الخميس، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 ديناراً للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر الدولار في العراق اليوم النعيم نيوز.

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