2019/08/01 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الاثار الذين يدرسون مدينة هرقليون القديمة الغارقة، أنقاض معبد وقطع أثرية عديدة بما فيها حلي ذهبية، وقطع فخارية ونقود معدنية وأجزاء من قارب للإحتفالات الطقوسية.اكتشف العلماء مدينة هرقليون، والمعروفة أيضا باسم “ثونيس” بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية المصرية عام 2000، ومنذ ذلك الحين يقوم عالم الآثار، فرانك جوديو، من المعهد الأوروبي لعلم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصراكتشاف معبد عمره أكثر من 1000 عام تحت الماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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