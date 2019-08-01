مستشارة رئيس الوزراء لشؤون تقاسم الكعكات

2019/08/01 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي عماد كل يوم يفاجئنا السيد عادل عبدالمهدي بقرار يثير الاستغراب والسخرية عند أبناء الشعب ، وكان آخرها تعيين أس بلاء البلاد ، هادمة اللذات ، ومؤججة الطائفية ومتقاسمة الكومشنات...أكمل القراءة ←

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