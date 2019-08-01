مواجهة الأساطيل في الخليج

2019/08/01 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الأحداث التي عصفت بالخليج بين بريطانيا وإيران إثر عمليات الاحتجاز المتبادلة لسفن النفط، وتهديد طهران بضرب أي وجود بحري بريطاني في

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