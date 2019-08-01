الاتحاد الوطني يرفع دعوى قضائية ضد امرأة ’’مجدت’’ صدام حسين خلال تظاهرة في كركوك

2019/08/01 | 12:30

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بغداد اليوم - بغداد

رفع نواب التحالف الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي ، الخميس 1 اب 2019، دعوى قضائية ضد امرأة ب...





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