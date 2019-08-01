رد شديد اللهجة من النائب فائق الشيخ علي على منتقدي حفل غرب اسيا في كربلاء

2019/08/01 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هاجم النائب فائق الشيخ علي، الخميس، منتقدي حفل افتتاح بطولة غرب اسيا التي انطلقت الثلاثاء في ملعب كربلاء، فيما وجه لهم (4) اسئلة.وانتقد الشيخ علي في تغريدة على موقع تويتر المعترضين على اجواء حفل افتتاح بطولة غرب اسيا في كربلاء، قائلاً: “يشعرون بالخجل لأن فتاة عزفت النشيد الوطني في ملعب كربلاء”.[…]

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