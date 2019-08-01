2019/08/01 | 12:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط النيابية: خفض صادرات أوبك من صالح العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الخميس، ان تعليمات منظمة أوبك بخفض الصادرات الن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط النيابية: خفض صادرات أوبك من صالح العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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