النفط النيابية: خفض صادرات أوبك من صالح العراق

2019/08/01 | 12:34

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الخميس، ان تعليمات منظمة أوبك بخفض الصادرات الن...

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