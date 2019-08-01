2019/08/01 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل دكتور باكر صامب متخصص في علوم الأديان في مكتيه ممثل سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي, وجاءت هذه الزيارة بغرض معرفة أوضاع أتباع أهل البيت “عليهم السلام”.فتكلم فضيلة الشيخ حسام عن المرجعية الرشيدة وعن التعايش السلمي وموقف سماحته في محاربة التكفير والتطرف ونشر الإسلام والسلام في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متخصص بعلوم الأديان يستقبل ممثل المرجع اليعقوبي في السنغال النعيم نيوز.

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