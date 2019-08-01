الإفراج عن 629 نزيلا بينهم 59 مشمولا بالعفو خلال شهر تموز الماضي

2019/08/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الخميس، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر تموز الماضي.

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