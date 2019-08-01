قصف جوي يستهدف 3 اهداف ارهابية شمال شرقي ديالى

2019/08/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الخميس، باستهداف 3 اهداف ارهابية شمال شرقي ديالى.

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