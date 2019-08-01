ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قوات الاسايش بمنطقة حدودية بين محافظتين

2019/08/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مقر قوات الاسايش بمنطقة حدودية بين محافظتين.

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