البيشمركة والآسايش تدحران هجوماً عنيفاً لداعش على بلدة شمال ديالى

2019/08/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول امني كوردي ، اليوم الخميس ، إن قوات الآسايش (الأمن) الكوردية والبيشمركة تصدوا ليلة امس لارهابيي تنظيم داعش الذين هاجموا بلدة كولجو التابعة لقضاء كفري التابع لادارة منطقة گرميان (جنوب مدينة السليمانية وشمال محافظة ديالى) لافتاً الى ان مواجهات عنيفة جرت في محيط البلدة مع الارهابيين.

مدير آسايش كولجو سمكو علي ، قال ان ” ارهابيي داعش هاجموا نقطة مشتركة للآسايش والبيشمركة في محيط بلدة كولجو بمختلف انواع الاسلحة كما اطلقوا قذائف هاون على البلدة ” ، مضيفاً ان الاشتباكات خلفت 4 شهداء و6 جرحى”.

علي اوضح بالقول ، ان ” 2 من الشهداء من عناصر الآسايش والاثنين الآخران من قوات البيشمركة”.

بدوره متحدث شرطة گرميان المقدم علي جمال قدوري ، قال ان ” 3 من الجرحى مواطنون مدنيون” ، فيما افاد مصدر صحي بأن هناك امرأة من بين الجرحى الاربعة.

بالتزامن ، أفادت مصادر محلية بدفع قوات البيشمركة والاجهزة الامنية تعزيزات اضافية الى المنطقة التي شهدت مواجهات.

وتقع بلدة كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة اقليم كوردستان.

وهذا اعنف هجوم تشهده المنطقة منذ الهزيمة العسكرية لداعش في العراق عام 2017.

ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من تحذير رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني من أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً للمنطقة برمتها.

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