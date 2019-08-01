(شاهد) قطعة دجاج كادت تقتله.. لحظة إنقاذ سائح بريطاني من الموت

2019/08/01 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيديوهات

تعرض سائح بريطاني، لموقف صعب عندما تسببت قطعة دجاج كان يتناولها، في إصابته باختناق مؤقت، داخل أحد المطاعم في اليونان.

أظهر مقطع فيديو، نشره موقع “لايف ليك”، لحظة إنقاذ سائح بريطاني، من الموت، مختنقا، خلال تناوله الطعام في أحد المطاعم بجزيرة كريت اليونانية.

وحاولت زوجته أن تساعده، دون جدوى، قبل أن يأتي أحد المسؤولين في المطعم، لينقذ الموقف ويتمكن من إخراج قطعة الدجاج، التي كادت تقتله.

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