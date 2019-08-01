2019/08/01 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، اليوم الخميس، ان تعليمات منظمة أوبك بخفض الصادرات النفطية يصب في مصلحة العراق، مشيراً الى ان تقليل الصادرات يعني ان أسعار النفط تكون افضل وهذا يصب في صالح البلاد.وقال السليطي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC ان “من مصلحة العراق ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية: خفض صادرات أوبك من صالح العراق المركز الخبري الوطني.

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