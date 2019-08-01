ديوان الوقف الشيعي يقيم دعوى قضائية على الاتحاد العراقي لكرة القدم

2019/08/01 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام ديوان الوقف الشيعي دعوى قضائية على الجهة المنظمة لافتتاحية بطولة غرب آسيا للعام 2019 التي أقيمت على ملعب مدينة كربلاء الدولي لمخالفة الافتتاحية ضوابط وخصوصية المدن المقدسة والأخلاق والآداب العامة.وذكر ديوان الوقف الشيعي اليوم الخميس، في بيان نشر على حسابه في فيسبوك، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "الدعوى القضائية التي أقامها الديوان تأتي من منطلق تجاوز الجهات العراقية وتحديدا اتحاد كرة القدم العراقي المنظم للافتتاحية التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي بين المنتخب العراقي ونظيره اللبناني على خصوصية المدينة الدينية وقانون حماية المقدسات بعدها مدينة دينية لها خصوصيتها وقدسيتها".

وأضاف، ان "أجواء الاحتفال الذي تضمن فعاليات خارجة عن الآداب الخاصة بالمدينة صادر المنجز الوطني للعراق باحتضان البطولات الدولية، ويؤكد ديوان الوقف الشيعي ان الحق العام في ممارسة النشاطات الرياضية مضمون للجميع بيد ان المهم مراعاة خصوصية مكان إقامة البطولات لارتباطها المعنوي الكبير بمشاعر المؤمنين والمسلمين لا سيما في مدينة مثل مدينة كربلاء المقدسة التي تحتضن سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهم السلام) وعترتهم الطاهرة والصحابة المنتجبين".

وشهدت محافظة كربلاء الثلاثاء (30 تموز 2018) افتتاح بطولة غرب اسيا لكرة القدم في مباراة جمعت بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره اللبناني والتي انتهت بفوز العراق بهدف نظيف، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ كربلاء ورئيس مجلس المحافظة وعدد آخر من المسؤولين في المحافظة.

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