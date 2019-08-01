2019/08/01 | 12:41

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لجنة قدسية كربلاء تخاطب رئيس مجلس المحافظة بشأن احتفال بطولة آسيا

كلمة -

كربلاء

دعت رئيس لجنة الحفاظ على قدسية كربلاء، يوم الخميس، رئيس

مجلس محافظة كربلاء، مخاطبة الجهات المعنية بضرورة الالتزام

بالمعايير الدينية والعرفية والقانونية التي تحكم الإطار العام في

مدينة كربلاء فيما يخص مستقبلاً اي احتفال يجري في

المحافظة.

وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور هيجل، في مطالعة

ارسلتها الى رئيس مجلس المحافظة علي المالكي، ان "لقد عرفنا في

عرضكم في جلسة المجلس انكم ناقشتم اغلب الامور مع الجهات المعنية

حتى جلسة (VIP) فلم يتم التطرق للاحتفالية واخراجها بشكل يتوافق مع

رمزية محافظة كربلاء المقدسة، والذي نحن كحكومة محلية معنيون برسم

السياسة العامة لها بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة".

ودعت عاشور خلال المطالعة التي نشرتها مواقع خبرية وتابعها

موقع كلمة الإخباري الى "ضرورة مخاطبة الجهات

المعنية الالتزام بالمعايير الدينية والعرفية والقانونية التي تحكم

الاطار العام لمدينة كربلاء"، مبينةً، ان "اغلب الجهات الدينية

والشعبي في المحافظة مستاءه مما حصل من ممارسات وفقرات لا تغني ولا

تسمن من جوع كان من الممكن حذفها بشكل لا يؤثر على الافتتاحية

وجماليتها".

وشهدت محافظة كربلاء الثلاثاء (30 تموز 2018) افتتاح بطولة غرب اسيا

لكرة القدم في مباراة جمعت بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره

اللبناني والتي انتهت بفوز العراق بهدف نظيف، بحضور وزير الشباب

والرياضة ومحافظ كربلاء ورئيس مجلس المحافظة وعدد آخر من المسؤولين

في المحافظة.

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