النزاهة تضبط سياراتٍ مُعدَّة للتهريب في ميناء أم قصر ومنفذ سفوان

2019/08/01 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى سيَّاراتٍ مُختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنواتٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي ومنفذ سفوان الحدوديِّ.دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت، في حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط المُنفصلتين اللتين نفَّذتهما ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، أن فريق عمل المديريَّة الذي انتقل إلى […]

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