الكعبي : جريمة الانفال يوم اسود في سجل جرائم البعث ودليل واضح لاستهانته بدماء الشعب

2019/08/01 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب جريمة الأنفال ، بانها :” يوم اسود في سجل جرائم البعث واحد ابرز حملات الإبادة الجماعية للنظام المقبور سنة 1988 ، ودليل على وحشية النظام السابق الذي استخف بارواح ابنائه من شماله الى جنوبه “.وقال الكعبي مستذكرا جريمة الأنفال : ” نشعر بالغ الحزن والمواساة […]

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