2019/08/01 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اصدرت محكمة جنايات المثنى، اليوم الخميس، احصائية حول الأحكام التي طالت المدانين بجرائم الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية في المحافظة خلال ستة أشهر.وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “محكمة جنايات المثنى اصدرت أحكاما قضائية بحق 33 متهما عن جرائم الحبوب المخدرة تتراوح من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات المثنى : أحكاما قضائية بحق 33 متهما عن جرائم الحبوب المخدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات المثنى : أحكاما قضائية بحق 33 متهما عن جرائم الحبوب المخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).