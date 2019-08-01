2019/08/01 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للهيئة , أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً في الوسط، ومشمساً في الشمال ومشمساً شديد الحرارة في الجنوب”.وأشار إلى ان “العاصمة بغداد ستسجل 48 مْ وفي محافظتي البصرة وميسان 49 مْ”.وأضاف , أن “طقس السبت فيكون “مشمساً حاراً في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجواء حارة تسود العراق خلال الأيام المقبلة النعيم نيوز.

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