2019/08/01 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: suRCYibljEY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رصيد الانكسارات على متن الطائر الأخضر يرتفع... من ينقذ الوضع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رصيد الانكسارات على متن الطائر الأخضر يرتفع... من ينقذ الوضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).