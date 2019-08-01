2019/08/01 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لأداة قراءة ذهنية جديدة تفسير نشاط الدماغ والتنبؤ بما يريد الشخص قوله قبل نطق الكلمات، وحتى إنتاج كلام مدون (transcript)، في الوقت الحقيقي.واستخدم الباحثون فحوصات الدماغ لأشخاص يستمعون إلى أسئلة ثم يجيبون عليها، لتطوير نظام يفك تشفير الكلام من نشاط الدماغ.وأطلق الباحثون اسم “وحدة فك الترميز العصبية” على الأداة الجديدة، وبمجرد الانتهاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أداة قراءة ذهنية تتنبأ بما تريد قوله قبل النطق به وكالة صدى الاعلام للانباء.

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